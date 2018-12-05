Роскачество сделало рекомендации по выбору мандаринов

Роскачество запустило масштабную проверку мандаринов на российских прилавках. На своем официальном сайте ведомство опубликовало рекомендации по выбору фрукта для покупателей.

Проверке подлежат мандарины из Перу, Южной Африки, Турции, Китая и России, а также Марокко, которые продаются в сетевых супермаркетах, на рынках, и в небольших магазинах.

В ведомстве обращают внимание, что популярные абхазские мандарины появятся на прилавках только в декабре, так как созревают в середине ноября.

Мандарины пройдут проверку более чем по 250 показателям качества и безопасности, в том числе их проверят на наличие пестицидов, ГМО, нитратов, посторонних примесей, плесени и грибков.

Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. Фрукт не должен быть поврежден вредителями, не должно быть следов ушибов или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов.