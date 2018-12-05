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Крым вошел в топ-5 новогодних направлений

Анастасия Евдокимова
02:38 05.12.2018
В Ростуризме связывают такую востребованность среди туристов с транспортной доступностью.
Крым вошел в топ-5 новогодних направлений
Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress

Крым вошел в пятерку самых популярных туристических направлений на новогодние праздники среди россиян. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова. Аналитики составили рейтинг популярных направлений, основываясь данными по бронированию билетов и номеров отелей.

Он связал такую востребованность среди туристов с транспортной доступностью.

«Это логистические факторы: повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста через Керченский пролив и нового современного пассажирского терминала в аэропорту Симферополя», — рассказал Сафонов.

Также в списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края.

Ежедневно Керченский пролив пересекает в среднем около восьми тысяч машин. Всего с запуска переправы по ней проехало уже более трех миллионов автомобилей. Сейчас идет строительство железной дороги через пролив, открытие которой планируется в 2019 году.

Ранее сообщалось, что трафик грузовиков по Крымскому мосту в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 12%.

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