Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдепе призвали страны Евросоюза отказаться от строительства «Северного потока-2»

Егор Левин
02:26 05.12.2018
Причиной заявления, озвученного представителем американского ведомства, стал инцидент с пересечением кораблями ВМС Украины водной границы РФ.
В Госдепе призвали страны Евросоюза отказаться от строительства «Северного потока-2»
Фото: Bernd Wüstneck, dpa, Globallookpress

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что задержание украинских военных кораблей в Керченском проливе должно заставить Евросоюз отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2».

«Я сказал бы, что инцидент в Керчи – напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря “Северному потоку-2”, тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии», — передает РИА Новости заявление Госдепа.

Также представитель ведомства, чье имя не называется, добавил, что немецкие политики стали более отзывчивыми на призывы США по газопроводу, так как, по его словам, «произошедшее срезонировало с общественным мнением в Германии».

Ранее США и Украина запланировали совместную работу по отмене реализации российского международного проекта «Северный поток-2». Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по завершении переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2018, 16:38
Ничего лишнего. Как снизить долговую нагрузку
Дата04.12.2018, 15:19
Шойгу совершит поездку в Индию
Дата04.12.2018, 16:33
IAAF продлила отстранение ВФЛА
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата04.12.2018, 10:59
Авиаполк ЦВО усилен обновленными перехватчиками МиГ-31БМ
Дата03.12.2018, 00:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:49 В стране и мире
В Совфеде призвали США к переговорам с Россией для адаптации ДРСМД
00:53 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места крупного пожара на складе в Петербурге
00:09 В стране и мире
Видео
Госдеп США пригрозил России «последствиями» в случае отказа освобождать украинских моряков
22:35 В стране и мире
«Лукавство чистой воды» - в Совфеде отреагировали на ультиматум США по ДРСМД
20:48 В стране и мире
СМИ узнали о планах Константинополя лишить украинскую церковь автокефалии
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Северный полюс Солнца показали на видео
«Петр Алексеевич принял на грудь» - в Сети обсуждают видео с нетрезвым Порошенко
Таинственный затонувший город обнаружили по снимкам из космоса
Видео
Американец снял на камеру странные светящиеся шары в небе над океаном
Пригожин вступил в «словесный баттл» со Шнуровым
На матче «Ак Барса» болельщик забросил шайбу через все поле: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.