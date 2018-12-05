В Госдепе призвали страны Евросоюза отказаться от строительства «Северного потока-2»

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что задержание украинских военных кораблей в Керченском проливе должно заставить Евросоюз отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2».

«Я сказал бы, что инцидент в Керчи – напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря “Северному потоку-2”, тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии», — передает РИА Новости заявление Госдепа.

Также представитель ведомства, чье имя не называется, добавил, что немецкие политики стали более отзывчивыми на призывы США по газопроводу, так как, по его словам, «произошедшее срезонировало с общественным мнением в Германии».

Ранее США и Украина запланировали совместную работу по отмене реализации российского международного проекта «Северный поток-2». Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по завершении переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.