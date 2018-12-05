Президент Украины Петр Порошенко назвал Европу неполноценной без Украины. Об этом он написал в своем Twitter. По словам украинского лидера, Евросоюз заинтересован в членстве Украины.

«Мы получим положительное решение о вступлении в ЕС, потому что Европа не является полноценной без Украины», - написал Порошенко.

Он отметил, что Украина также заинтересована во вступлении в ЕС.

Петр Порошенко неоднократно заявлял об уверенности скорого вступления Украины в Евросоюз. Он уверен, что Киев станет полноправным партнером ЕС и его частью к 2025 году.

Ранее главный редактор журнала «ВВП» Сергей Ильин в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» объяснил, почему Украина никогда не станет членом ЕС.