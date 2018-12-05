В Совфеде призвали США к переговорам с Россией для адаптации ДРСМД

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает необходимыми переговоры по договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и Соединенными Штатами. Цель этого – адаптация и распространение его условий только на Европу при базировании ракет за ее пределами.

По словам Бондарева, именно встреча представителей РФ и США позволила бы качественно адаптировать договор и уладить недопонимания между странами.

«Например, можно было бы ограничить зону его действия европейским театром при разрешении размещения ракет средней и меньшей дальности в других регионах, где для этого есть объективная целесообразность», — заявил Бондарев РИА Новости.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео сообщил о призыве Вашингтона к Москве вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. Он отметил, что США намерены приостановить собственные обязательства по ДРСМД в случае, если Россия этого не сделает.