Российскую журналистку задержали в аэропорту Киева

Российскую журналистку Евгению Зобнину не пустили на территорию Украины. Девушку и еще двоих россиян задержали в аэропорту Киева. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

Пограничники заявили, что девушка не подтвердила цель своего визита на Украину, хотя она отметила, что собиралась в пресс-тур, организованный правозащитными организациями, и у нее на руках имелись все официальные разрешения на организованные съемки. По словам журналистки, сейчас она в зоне таможенного контроля. В пять часов утра ее отправят на самолете в Минск.

«До 5 утра жду самолет до Минска», - написала в соцсети Зобнина.

Пограничников также интересовало, делала ли российская журналистка репортажи про Крым и освещала ли события на Украине. Обстоятельства выясняются.