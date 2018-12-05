Климкин призвал «цивилизованные страны» закрыть свои порты для российских кораблей

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал закрыть «порты цивилизованных стран» для российских кораблей. Он предложил это в качестве «комплексного ответа» на задержание нарушивших водную границу Российской Федерации моряков украинских ВМС.

Адресатами инициативы Климкина на сей раз выступили страны-члены альянса НАТО. Предложение глава украинского МИД озвучил на брифинге в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

В частности, наряду с бойкотом кораблей из России политик назвал «лучшей санкцией» против РФ остановку строительства газопровода «Северный поток-2».

Напомним, ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.