Опубликовано видео с места крупного пожара на складе в Петербурге

«Звезда» публикует видео с места крупного пожара на складе с бумажной продукцией в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург Андрей Литовка, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров.

«Поступило сообщение о возгорании. Как выяснилось, происходит горение на складе с бумажной продукцией площадью 40 на 100 метров. Из-за слабого водоснабжения было принято решение о повышении ранга пожара», - рассказал Андрей Литовка.

Тушение усложняет недостаточное водоснабжение в промзоне, где располагается склад. Спасателям приходится тянуть рукава до километра.

На месте возгорания работают 162 человека и 40 единиц техники. Прибыла передвижная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. Пожару присвоен третий ранг опасности.