В Петербурге горит склад площадью 2000 квадратных метров

В Невском районе Санкт-Петербурга горит склад с бумажной продукцией. Ранг пожара повышен до №3. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

В пресс-службе МЧС сообщили «Звезде», что площадь пожара к настоящему моменту достигла 2000 кв м.Тушение осложняют проблемы с подачей воды, так как склад находится в промзоне.

К ликвидации пожара привлечено 40 единиц техники и 162 человека.

Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.