Госдеп США пригрозил России «последствиями» в случае отказа освобождать украинских моряков

Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что Россию «ждут боль и последствия» в случае, если Москва не согласится освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Соответствующее сообщение чиновник распространила пресс-служба госдепартамента.

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем», - сообщил представитель госдепартамента.

Также в сообщении чиновник напомнил позицию США насчет произошедшего в Керченском проливе. По его словам, Вашингтон считает инцидент «актом агрессии» России и нарушением международного права и свободы судоходства. Поэтому, как отмечается в сообщении, США «не будут закрывать на это глаза».

«До тех пор, пока они удерживают этих членов экипажа, мы будем продолжать усугублять последствия», - сообщил чиновник.

Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. После этого они были задержаны. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ. После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать в течение 30 дней.