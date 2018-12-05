Ученые проведут опыт по охлаждению Земли в 2019 году

Ученые из Гарварда запустят эксперимент по охлаждению планеты Земля. Произойдет это в 2019 году, а целью опыта станет проверка возможностей технической и экономической сторон солнечной геоинженерии.

Стоимость проекта под названием «Стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации» может составить 3 миллиона долларов. Заключаться он будет в выведении воздушного шара с аэрозольным баллоном карбоната кальция на высоту около 20 километров в стратосферу. Соединения рассеются в воздушном пространстве, после чего шар в течение суток будет анализировать происходящие в небе изменения. Таким образом, станет понятно, могут ли частицы в атмосфере, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности Земли. О будущем потенциальном открытии сообщает CNN.

Ранее английский натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо призвал общественность позаботиться об окружающей среде. Он заявил, что в случае, если мир не предпримет никаких действий по противодействию климатическим изменениям, человеческая цивилизация может исчезнуть.