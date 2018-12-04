НАТО разработают меры на случай прекращения ДРСМД

Страны НАТО намерены выработать пакет мер на случай прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что обсуждение этой темы будет продолжено в рамках НАТО.

«Мы совместно разработаем набор ответов, мы сделаем это во взвешенной, продуманной манере», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Генсек также выразил сожаление в связи с возможным прекращением ДРСМД.

Ранее НАТО обвинило Россию в нарушении Договора РСМД. В альянсе заявили, что Россия «разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9М729», что идет вразрез с правилами соглашения.

В Вашингтоне заявили, что прекратят выполнение своих обязательств по ДРСМД, «если Москва за 60 дней не вернется к его исполнению».

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о возможной приостановке обязательства Вашингтона по ДРСМД, заявил, что в случае расторжения США Договора Москва ответит ускорением разработки и принятия на вооружение «уникальных» видов оружия.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности провоцируют гонку вооружений.