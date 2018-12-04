Тимошенко пожаловалась на то, как цены на газ «убивают украинцев»

Депутат Верховной рады Украина Юлия Тимошенко сделала заявление по поводу влияния стоимости газа на население страны. По ее словам, «необоснованно завышенные тарифы на газ убивают украинцев».

«Требуем поставить на голосование проект постановления от шести фракций об отмене повышения цены на газ и мораторий на его дальнейшее подорожание», — заявила Тимошенко на своей странице в Facebook.

Ранее она также заявила, что действующей украинской власти вскоре придет конец. Таким заявлением она ответила на обвинения лидера фракции БПП Артура Герасимова, сказавшего, что Тимошенко «продвигает идеи Кремля».