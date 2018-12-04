Forbes назвал имена самых влиятельных женщин 2018 года

Канцлер Германии Ангела Меркель заняла первое место в рейтинге из ста самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.

Автор статьи называет Меркель «де-факто лидером Европы», несмотря на отказ переизбираться в 2021 году.

На втором месте рейтинга находится премьер-министр Великобритании Тереза Мей. На третьей позиции оказалась глава МВФ Кристин Лагард.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заняла 49-е место в списке самых влиятельных женщин.

Ангела Меркель и Тереза Мэй второй год подряд лидируют в рейтинге журнала Forbes.

Ранее журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. Рейтинг возглавила американская исполнительница Кэти Перри, годовой доход которой составил 83 миллиона долларов. На втором месте оказалась Тейлор Свифт, заработавшая в 2018 году 80 миллионов долларов.