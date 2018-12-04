УАЗ представил модернизированную версию своего грузовика

Завод УАЗ представил обновленный грузовичок «Профи» на шасси UAZ Patriot, сообщается на странице Ульяновского автомобильного завода ВКонтакте.

После рестайлинга модель лишилась ряда недостатков, присущих начальной версии. Так, инженеры УАЗа усилили грузовичку заднюю подвеску за счет более толстых задних рессор и поперечного стабилизатора. Кроме того, машина получила улучшенную шумоизоляцию. В кабине появились ручки, облегчающие посадку. Стали доступны такие опции, как круиз-контроль, а для версии с одноместной кабиной – спойлер-обтекатель.

Модель «Профи» появилась в модельной линейке УАЗа в 2017 году. Задумывался грузовичок как прямой конкурент «Газели». Изначально выпускался как в задне-, так и в полноприводном вариантах. На автозаводе разработано 12 разнообразных вариантов кузовных надстроек, в том числе: бочка-молоковоз, электролаборатория, кран-манипулятор, школьный автобус и даже автозак.

Обновленная версия в базовой комплектации - со 149-сильным мотором ЗМЗ ПРО и задним приводом – будет стоить 774 900 рублей.

