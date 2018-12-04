Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

УАЗ представил модернизированную версию своего грузовика

Дмитрий Семенов
22:43 04.12.2018
Рестайлинговая модель получила несколько новых опций и усиленную подвеску.
УАЗ представил модернизированную версию своего грузовика
Фото: Ульяновский Автомобильный Завод

Завод УАЗ представил обновленный грузовичок «Профи» на шасси UAZ Patriot, сообщается на странице Ульяновского автомобильного завода ВКонтакте.

После рестайлинга модель лишилась ряда недостатков, присущих начальной версии. Так, инженеры УАЗа усилили грузовичку заднюю подвеску за счет более толстых задних рессор и поперечного стабилизатора. Кроме того, машина получила улучшенную шумоизоляцию. В кабине появились ручки, облегчающие посадку. Стали доступны такие опции, как круиз-контроль, а для версии с одноместной кабиной – спойлер-обтекатель.

Модель «Профи» появилась в модельной линейке УАЗа в 2017 году. Задумывался грузовичок как прямой конкурент «Газели». Изначально выпускался как в задне-, так и в полноприводном вариантах. На автозаводе разработано 12 разнообразных вариантов кузовных надстроек, в том числе: бочка-молоковоз, электролаборатория, кран-манипулятор, школьный автобус и даже автозак.

Обновленная версия в базовой комплектации - со 149-сильным мотором ЗМЗ ПРО и задним приводом – будет стоить 774 900 рублей.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2018, 16:38
Ничего лишнего. Как снизить долговую нагрузку
Дата04.12.2018, 15:19
Шойгу совершит поездку в Индию
Дата04.12.2018, 16:33
IAAF продлила отстранение ВФЛА
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата04.12.2018, 10:59
Авиаполк ЦВО усилен обновленными перехватчиками МиГ-31БМ
Дата03.12.2018, 00:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:35 В стране и мире
«Лукавство чистой воды» - в Совфеде отреагировали на ультиматум США по ДРСМД
20:48 В стране и мире
СМИ узнали о планах Константинополя лишить украинскую церковь автокефалии
18:49 В стране и мире
Россиянам могут позволить приостанавливать ипотечные выплаты
17:28 В стране и мире
Ушаков поделился деталями беседы Путина и Трампа на G20
17:01 В стране и мире
В деле о смерти футболиста Ломакина появились новые подробности
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Северный полюс Солнца показали на видео
«Петр Алексеевич принял на грудь» - в Сети обсуждают видео с нетрезвым Порошенко
Таинственный затонувший город обнаружили по снимкам из космоса
Видео
Американец снял на камеру странные светящиеся шары в небе над океаном
Пригожин вступил в «словесный баттл» со Шнуровым
На матче «Ак Барса» болельщик забросил шайбу через все поле: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.