«Лукавство чистой воды» - в Совфеде отреагировали на ультиматум США по ДРСМД

Россия соблюдает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, в связи с чем реализация призыва госсекретаря США Майка Помпео «вернуться» к нему невозможна по определению. Об этом сообщил член международного комитета Совфеда Олег Морозова.

«Насчет ДРСМД - выглядит это заявление, по меньшей мере, странно. Так, будто нас в чем-то уличили, потребовали в этом признаться и исправиться, после чего откажутся нас наказывать», - заявил он.

Морозов подчеркнул, что в этой формуле главная фальшь заключается в том, что Россия «должна вернуться к выполнению договора».

«А мы его и не нарушали. Поэтому выполнить условия господина Помпео не можем по определению. Лукавство чистой воды», - отметил он.

Ранее Помпео сообщил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. Вместе с тем он указал на то, что США намерены приостановить собственные обязательства по ДРСМД в случае, если Россия через 60 дней не вернется к выполнению договора. Помпео добавил, что США в течение указанного время не будут испытывать и производить ракеты, подпадающие под договор РСМД.

Американский президент Дональд Трамп уже заявлял о том, что США собираются выйти из ДРСМД, который был заключен еще в 1987 году, обвинив при этом Россию якобы в нарушении договоренности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что Москва пока еще не получала официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора.