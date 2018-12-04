Синоптики обещают россиянам теплую зиму в 2019 году

Сотрудники Гидрометцентра прогнозируют, что зимние месяцы 2019 года будут относительно теплыми, хотя и не везде, сообщает РБК.

Так, в январе будущего года теплее обычного будет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. А вот в Северо-Западном ФО, равно как на Северном Урале и в Сибири, может быть и холоднее, чем годом ранее. Более теплым, чем в 2018-м, обещает быть и февраль. Исключение - Таймыр, северо-восток Якутии, Магаданская область и Чукотка.

Синоптики не скрывают, что прогнозы оправдываются с вероятностью от 58 до 88% - по данным наблюдений за последние 18 лет. И наиболее точен тот прогноз, который дается в последний день предшествующего месяца. Видимо, потому синоптики осторожничают, давая прогноз для Москвы и Московской области.

«Первый месяц зимы в Москве и Подмосковье будет неустойчивым - с перепадами температуры», - говорит директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Неустойчивость проявится уже завтра: в Московский регион придет оттепель.

