В Минздраве посоветовали россиянам не ограничивать себя в еде на новогоднюю ночь

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения, советский и российский ученый по проблемам питания Виктор Тутельян рассказал о том, как следует проводить новогоднюю ночь.

По его словам, в этот праздник можно не ограничивать себя в еде, если у человека нет заболеваний.

«Если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть все: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное. Это время надежд, поэтому должно быть все вкусно и обильно», - цитирует Тутельяна RT.

В заключение он пожелал, чтобы россиянам «запомнился новогодний стол навсегда или по крайней мере на год». Но, подчеркнул, Тутельян, все же следует ограничиться в употреблении алкогольных напитков в новогоднюю ночь.

Ранее стало известно, что банковские карты россиян могут оказаться под угрозой, поскольку перед новогодними праздниками ожидается резкое увеличение активности интернет-мошенников.