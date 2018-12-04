Российские офицеры провели гуманитарную акцию на юго-западе Сирии

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон провели гумакцию в сирийской провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

Сообщается, что в ходе ее было выдано сирийским мирным жителям 500 наборов с продовольствием, в которые традиционно входят рис, сахар, мука и чай.

Кроме того, за последние сутки нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано.

Также в ходе брифинга Соломатин говорил, что власти Сирии продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на третье декабря 2018 года амнистировано 14 732 человека.