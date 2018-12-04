Меховые клиенты: поход бобров в магазин попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали необычный случай в одном из супермаркетов американского штата Массачусетс - туда забрели двое упитанных бобров. Парочка деловито направилась по своим делам, попутно шокируя местных продавцов. На случай обратил внимание портал UPI.

На ролике, опубликованном на YouTube, видно, что бобры не спеша прошлись по территории магазина, будто приглядывая товар. Их сопровождала продавщица, которая не выпускала телефон из рук и все время снимала нежданных гостей.

Спустя какое-то время одному из бобров, видимо, надоело такое внимание, в связи с чем он решил покинуть супермаркет. Второй грызун оказался более стойкий - некоторое время он попозировал на камеру, после чего спокойно вышел из магазина через автоматические двери.

