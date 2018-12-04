США объявили, в каком случае выйдут из договора РСМД

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в Брюсселе, что Соединенные Штаты дают России двухмесячный срок, чтобы вернуться к выполнению договора РСМД. Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по этому договору, сообщает РИА Новости.

Также Помпео заявил, что сами США в течение этого срока не будут производить, испытывать и размещать ракеты, попадающие под действие ДРСМД.

«После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», — заявил Помпео.

Москва неоднократно заявляла о неукоснительном соблюдении договора, а намерение США выйти из соглашения объясняла тем, что, при желании, в пусковых устройствах ракет ПРО на территории Европы можно разместить крылатые ракеты «Томагавк». Кроме того, на вооружении США имеются боевые ударные беспилотники.

В ответ на угрозы со стороны США Россия намерена ответить зеркально.

«Если США выйдут из ДРМСД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории», - заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Трамп объявил о намерении выйти из договора РСМД из-за того, что его якобы нарушает Россия.

