Украинская прокуратура объявила в розыск 8 граждан РФ

Восемь граждан России были объявлены в розыск военной прокуратурой Южного региона Украины. Среди них – заместитель руководителя пограничной службы Федеральной службы безопасности Геннадий Медведев.

Решение было принято в связи с инцидентом, который произошел накануне в Керченском проливе.

Согласно постановлению суда, речь идет о задержании подозреваемых с целью рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом уточняется на сайте Генпрокуратуры Украины.

«Во время досудебного расследования собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии по отношению к украинским ВМС», - говорится в заявлении ведомстве.

Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. После этого они были задержаны.

Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ. После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать в течение 30 дней.