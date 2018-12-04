СМИ узнали о планах Константинополя лишить украинскую церковь автокефалии

Разработанный Константинополем устав так называемой «единой поместной церкви» не предполагает создания автокефалии, в предвкушении которой в настоящее время находятся украинские власти.

Как уточняет портал «Вести», скорее всего речь идет о полном подчинении Константинополю.

«Похоже, самостоятельность новой структуры, которую собирается создать на Украине Константинопольский патриархат, будет на порядок ниже, чем существующая самостоятельность канонической Украинской церкви», - отметил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В числе основных моментов, которые прописаны в уставе, отмечается, что украинская церковь «неразрывно связана» с Константинопольским патриархатом. А уже через него и со всеми остальными Церквями, что никак не отличается от ситуации с нынешним положением УПЦ.

Будущая украинская церковь будет получать миро, которая используется исключительно в таинствах и только у Константинополя. Это является одним из главных признаков отсутствия настоящей автокефалии.

Кроме того, «единая поместная церковь» не сможет самостоятельно канонизировать своих святых. Опять же, здесь не обойдется без содействия Константинополя, куда необходимо будет подавать их имена и дожидаться утверждения.

Более того, у украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросах внутренних дисциплинарных решений. Согласно уставу, Константинопольский патриархат является высшей апелляционной структурой. Это значит, что архиерей, которого, например, запретили в служении, имеет право обратиться с апелляцией к Константинополю.

Ранее сообщалось, что около 20 священников Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Вместе с тем президент Украины Петр Порошенко распорядился собрать школьников на акции в поддержку автокефалии УПЦ.