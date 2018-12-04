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Коллекторы в Нижнем Новгороде угрожают двум сестрам выбить из них долг, «как из Буратино»

Александра Селезенева
21:00 04.12.2018
Вышибалы угрожают сестрам убить их детей из-за долга в 50 тысяч рублей
Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress

Две сестры Красновы, жительницы Нижнего Новгорода, вот уже вторую неделю живут в страхе перед коллекторами: те звонят чуть ли не каждый час, шлют СМС с угрозами. И это при том, что сами женщины никаких кредитов не брали. Родная мать – лишенная, впрочем, родительских прав за убийство мужа – сделала их поручителями, взяв микрокредит в финансовой организации.

«Написал следующее: “готовься, шкура, этой ночью хата сгорит по такому то адресу”. После этого мы сразу в полицию побежали, это просто жутко», - рассказывает одна из сестер.

«Они нашли меня в соцсетях, они нашли фотографию моих детей, написали: “а если он сдохнет?”», - рассказывает другая.

Подобные сообщения с угрозами и телефонные звонки поступают каждый день. Пробуем связаться с компанией, которая выдавала займ их матери. Представитель фирмы Сергей Николаевич сначала вспоминает мультфильм «Приключения Буратино».

«Какие последствия за то, что мы не отдадим эти деньги, нам трястись за своих детей?», - спрашивает Татьяна Краснова.

«Вы мультик «Буратино» смотрели? Как там монетки из Буратино вытрясали?», - издевательски вежливо переспрашивает Сергей Николаевич.

А затем начинает перечислять «подвиги» коллекторов из других регионов.

«А про различные случаи действий коллекторских агентств слышали, что бывает? В Ульяновске бутылку с зажигательной смесью кинули, это разве было не противозаконно? Противозаконно. Сделали? Сделали», - рассказывает коллектор.

«Вы мне угрожаете сейчас?», - переспрашивает Татьяна.

«Я вам рассказываю новости сейчас», - издевается собеседник.

Правда, Сергей Николаевич забыл, видимо, что коллектор, бывший милиционер Дмитрий Ермилов, бросивший в Ульяновске в окно квартиры бутылку с зажигательной смесью, из-за чего инвалидом остался 2-летний ребенок, получил 8 лет колонии. По другим преступлениям коллекторов также возбуждены уголовные дела.

К слову. Мать сестер Красновых не отказывается платить – она сменила работу и говорит, что ей просто нужна отсрочка.

Пока же по факту угроз семье Красновых Следственный комитет начал проверку. Возможно, эта новость заставит коллекторов остановиться и не переходить от слов к преступным действиям.
 

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