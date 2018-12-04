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Россияне выбрали новые названия для аэропортов страны

Наталия Майорова
20:26 04.12.2018
Аэропорты получат дополнение к своим названиям - в честь известных деятелей.
Россияне выбрали новые названия для аэропортов страны
Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images, Globallookpress

Россияне выбрали новые названия для аэропортов на территории нашей страны. Изменения коснутся и столичных воздушных гаваней. Например, 39% россиян проголосовали за новое название аэропорта Шереметьево - теперь он будет называться в честь Александра Пушкина. А Домодедово получит новое имя в честь Михаила Ломоносова, за это отдали свои голоса 71% россиян.

Изменились названия и других российских аэропортов. В Анадыре воздушная гавань получила название в честь Юрия Рытхэу (37%), в Анапе – Владимира Коккинаки (48%), в Астрахани – Бориса Кустодиева (36%), в Белгороде – Владимира Шухова (44%), в Благовещенске – Николая Муравьева-Амурского (59%), во Владивостоке – Владимира Арсеньева (38%), в Волгограде – Алексея Маресьева (38%), в Воронеже – Петра I Великого (59%), в Горно-Алтайске – в честь Николая Рериха (49%), в Екатеринбурге – Акинфия Демидова (36%), в Калининграде – Елизаветы Петровны (33%), в Калуге – Константина Циолковского (51%), в Казани – Габдуллы Тукай (55%), в Краснодаре – Екатерины II Великой (39%), в Красноярске – в честь Дмитрия Хворостовского (41%), в Магадане – Владимира Высоцкого (54%), в Минеральных Водах – Михаила Лермонтова (89%), в Мурманске – Николая II Романова (49%), в Набережных Челнах – Николая Лемаева (47%), в Нижнем Новгороде – Валерия Чкалова (52%), в Новом Уренгое – Ивана Губкина (46%), в Новосибирске – Александра Покрышкина (75%), в Норильске – Николая Урванцева (49%), в Омске – Дмитрия Карбышева (41%), в Петропавловске-Камчатском – Витуса Беринга (52%), в Пскове – княгини Ольги (44%), в Самаре – Сергея Королева (60%), в Симферополе – Ивана Айвазовского (53%), в Сочи – Виталия Севастьянова (39%), в Ставрополе – Александра Суворова (75%), в Сургуте – в честь Фармана Салманова (58%), в Сыктывкаре – Петра Истомина (42%), в Томске – Николая Камова (42%), в Тюмени – Дмитрия Менделеева (61%), в Уфе – Мустая Карима (49%), в Хабаровске – Геннадия Невельского (47%), в Чебоксарах – Андрияна Николаева, в Челябинске – Игоря Курчатова (45%), в Южно-Сахалинске – Антона Чехова (40%), в Якутске - Платона Ойунского (51%).

В ряде городов в ближайшее время состоится второй тур для определения названий аэропортов. Голосование проходило на портале «Великие имена России».

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