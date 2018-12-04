Омбудсмен Москвы рассказала, чего не хватает в СИЗО задержанным украинским морякам

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила арестованных украинских моряков. Она побывала в госпитале «Матросской тишины», где находятся трое моряков, раненых при задержании.

«Лечение оказывается в полной мере, на сегодняшний день они получают антибиотики, плюс при необходимости обезболивание, регулярные перевязки, чувствуют себя вполне удовлетворительно, что какется других позиций, они в полном объеме обеспечены теплой одеждой, значит, их обеспечили здесь, теплой обувью, поэтому ориентируясь на наши погодные условия могут принимать участие в прогулках», - рассказала Потяева.

По словам омбудсмена, у двоих моряков нетяжелые ранения рук, у третьего - повреждения обеих ног, ему выделили костыли и он находится в специализированной камере для инвалидов. Жалоб на питание у задержанных нет, из бытовых просьб была высказана только одна - заменить чайник.

Сегодня Татьяна Потяева посетила также следственный изолятор «Лефортово» - там находятся остальные арестованные, 21 человек.

