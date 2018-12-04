НАТО заявило о намерении поддержать Украину в черноморском регионе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на проходящей в Брюсселе министерской встрече стран Альянса, что их присутствие в Черном море будет сохранено, передает РИА Новости.

«НАТО уже увеличила присутствие в Черном море. И сегодня на встрече с союзниками был дан ясный сигнал о продолжении практической поддержки Украины, а также о продолжении присутствия в Черноморском регионе», - заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО призвал Россию незамедлительно освободить украинские корабли и украинских моряков, арестованных в ходе инцидента в Керченском проливе, а заодно обеспечить свободу судоходства в Азовском море.

Ранее Россия на все претензии ЕС и НАТО отвечала, что Азовское море является внутренним морем Украины и России, судоходство в котором регулируется внутренними правилами, и ни к ЕС, ни к НАТО оно отношения не имеет.

А 25 ноября в территориальных водах России имело место нарушение границы государства, в чем нарушители – те самые 24 украинских моряка – уже признались.

