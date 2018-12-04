«Красная карточка»: российский телеведущий со скандалом выгнал украинца из студии

Скандал разгорелся в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». В результате инцидента ведущий Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли.

Свое развитие ситуация получила во время того, как эксперт начал рассуждать о якобы вмешательстве России в ситуацию на Украине. В ходе своих аргументов он назвал ведущего другим именем, что и стало причиной скандала.

«Я же специально для вас, Афанасий, повторяю», - начал свое выступление Яли.

Попов несколько раз уточнил у украинца, к кому конкретно он обращается. Однако, не получив ответа, выгнал эксперта из студии, назвав его хамом.

Позже ведущий объяснил, почему посчитал хамским поведение украинского эксперта - якобы несколькими эфирами раньше Яли сделал ряд спорных утверждений и ссылался на «некоторые данные специалистов».

«Я и сказал Максиму - "по некоторым данным, вас зовут Игорь", дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта», - пояснил Попов в своем Instagram.

Таким образом, отметил ведущий, украинец решил «отомстить» ему, назвав чужим именем.

«Что за хам-то вообще? Опустились уже ниже плинтуса», - взбунтовались гости программы.

Попов также отметил, что, скорее всего, украинца зацепила эта история, в результате чего он «откровенно пытался хамить».

«Это как красная карточка - футболист же не удаляется навсегда. Вот он получил красную карточку», - подытожил Попов РИА Новости.

Ранее в эфире украинского телеканала «Прямий» произошла очередная драка: внефракционный депутат Верховной рады, бывший министр здравоохранения Олег Мусий с помощью кулаков собрался разрешить конфликт со своим оппонентом.