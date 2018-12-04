Сергей Ястржембский раскрыл теневую сторону добычи бивней мамонта

Бывший помощник президента России Бориса Ельцина, а ныне кинодокументалист Сергей Ястржембский представил сегодня в Госдуме свой новый фильм «Страсти по мамонту». В недрах вечной мерзлоты Сибири хранятся останки миллионов вымерших гигантов – наша страна, по сути, является мировым монополистом, предлагающим ценнейший материал для коллекционирования и традиционных поделок народов Крайнего Севера. Вот только, как показали кинодокументалисты, бизнес этот на 90% - нелегальный.

По словам Ястржембского, на идею снять фильм его подтолкнул визит в Китай, где продаются тысячи поделок, выполненных из кости мамонта, в то время как народные промыслы в самой России, в том числе в центре резьбы по кости, Архангельске, находятся в глубоком кризисе.

«Дорожка повела нас в Россию, в районы, где находят бивни мамонта. Поняли, что это очень серьезная тема на многие столетия, останков мегафауны мамонтового периода в России хватит на многие сотни лет, как говорят ученые, и Россия является монополистом фактически рынка по продаже бивней мамонта, И все таки у нас было много вопросов и мы решили сделать фильм, чтобы ответить на эти вопросы», - рассказал режиссер.

Авторы фильма «Страсти по мамонту» считают, что если правильно наладить в России бизнес по добыче бивней этих вымерших животных, то в итоге можно спасти слонов, которых очень часто убивают ради слоновой кости.

Вопросом заинтересовались и депутаты: в Госдуме намереваются заняться государственным регулированием добычи кости мамонта. Пока же, по словам главы Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, этот бизнес приносит колоссальный – от полутора до трех миллиардов рублей в год – доход теневикам.

