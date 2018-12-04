Микроскопическая слежка: ВМС США «натравят» бактерии на поиск подлодок противника

Институт Военно-морских сил США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны страны начал разработку биологически активных систем слежения и защиты, которые будут способны определять местоположения кораблей противника.

Как уточняет Defense One, речь идет о некой современной технологии, благодаря которой США собираются создать систему слежения за подводными объектами. Кроме того, должна появиться возможность также устанавливать их принадлежность за считанные секунды.

Исследователи ожидают, что новый тип бактерий получит возможность реагировать на определенный металл, топливо или даже уровень электромагнитного воздействия, который свойственен кораблям и объектам конкретной категории.

При этом сбором информации, полученной бактериями, будут заниматься дроны. Морские и воздушные беспилотные аппараты будут оснащены специальными датчиками

По мнению ученых, у большинства дизель-электрических подводных лодок есть собственный «отпечаток», по которому можно достоверно определить район их боевого патрулирования.