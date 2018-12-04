Россиянам могут позволить приостанавливать ипотечные выплаты

Россиянам могут позволить приостанавливать выплаты по ипотеке в сложных жизненных ситуациях. С такой инициативой выступил Банк России.

По словам первого заместителя председателя Центробанка Сергея Шевцова, предложение было выдвинуто в связи с участившимися случаями смены рабочих мест гражданами до 35 лет.

«Мы предлагаем, чтобы стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», - рассказал Шевцов.

Он подчеркнул, что частая смена работы происходит не по желанию самих работников, а нередко из-за определенных жизненных обстоятельств, например, когда предприятие просто закрывается или сотрудника увольняют. В этом случае человек вынужден как-то себя содержать, пока идет поиск нового места работы.

Шевцов отметил, что в течение трех-шести месяцев люди гарантированно находят новую работу. Он также сообщил, что обстоятельства «могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности». Если такое происходит, то, согласно предложению ЦБ, человеку следует дать право в одностороннем порядке объявить банку о моратории на текущие выплаты по ипотечному кредиту.

При этом, подчеркнул Шевцов, банк не несет никаких потерь, ведь тогда просто удлиняется срок ипотеки.

«Поскольку по факту произошло использование опциона», - добавил он.

В ЦБ предложили сделать возможность использования такого опциона единовременной, но в дальнейшем возможно введение варианта с многократной отсрочкой.

Ранее стало известно, что российские банки обяжут изменять график и размер ежемесячных выплат по ипотеке.