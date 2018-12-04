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В Совете Федерации ответили на предложение Украины заморозить российские активы

Дмитрий Семенов
18:16 04.12.2018
В России отреагировали на призыв украинского генпрокурора заморозить активы России «до полной деоккупации Украины».
В Совете Федерации ответили на предложение Украины заморозить российские активы
Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал призыв генпрокурора Украины Юрия Луценко заморозить российские активы «до полной деоккупации страны», сообщает РИА Новости.

«Ответные меры России, если Украина на этот шаг все же пойдет, будут очень точечными и адресными, они коснутся только тех, кто все это придумывает и исполняет - министров, советников, глав структур. Они должны стать в России токсичными, они, их родственники и аффилированные лица», - заявил Климов.

При этом, по словам Климова, «токсичность - это не только про бизнес. Тут церемониться не надо».

Он подчеркнул, что у России нет цели ухудшить положение украинского бизнеса в стране и что в России Украину все еще рассматривают как соседа.
 

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