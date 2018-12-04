Атомная крепость: спецназ Росгвардии отбил ледокол у «террористов»

Антитеррористические учения провели боевые пловцы Росгвардии на объекте Атомфлота в Мурманске. По легенде, один из ледоколов захватил отряд «террористов». Для того чтобы нейтрализовать условных преступников, росгвардейцы скрытно подобрались к ледоколу под водой.

С помощью специального снаряжения боевые пловцы прямо из воды проникли на борт ледокола и в течение нескольких секунд обезвредили «террористов».

Одним из самых напряженных этапов тренировки стала нейтрализация «диверсанта», попытавшегося установить мину на днище ледокола. Одному из боевых пловцов пришлось вступить с ним в подводный ножевой бой. Росгвардеец сорвал с «противника» загубник акваланга, и тот, лишившись воздуха, был вынужден всплыть на поверхность.

Также в ходе учений росгвардейцы провели подводные стрельбы из специальных подводных автоматов АПС и пистолетов СПП-1М.