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Путин поручил обеспечить цифровым вещанием каждого жителя Тверской области

Дмитрий Семенов
17:50 04.12.2018
Отвечать за внедрение «цифры» будет лично тверской губернатор.
Путин поручил обеспечить цифровым вещанием каждого жителя Тверской области
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин потребовал от властей Тверской области обеспечить доступность телевидения в формате цифрового вещания для каждого жителя региона.

Такое поручение губернатору Игорю Рудене президент дал сегодня во время встречи в резиденции Ново-Огарево. Тверская область стала первой в стране, полностью перешедшей на «цифру». Для приема сигнала в этом формате владельцам устаревших телевизоров необходимо дополнительное оборудование - ТВ-приставка. Ее покупку малообеспеченным должны компенсировать за счет бюджета.

«Вы перешли на "цифру" по телевидению? Главное - не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания», - сказал президент.

«Мы понимаем ответственность, Владимир Владимирович. Здесь мы подготовили как раз описание всего нашего проекта, задействованы волонтеры, задействованы общественные организации, которые находятся на территории Тверского региона, активную работу провели главы муниципальных образований», - заявил Игорь Руденя.

Президент поручил губернатору лично проконтролировать процесс перехода на цифровое вещание, отметив, чтобы финансовая нагрузка на население от внедрения «цифры» не была излишней и чтобы никто не остался без нового вещания.

Среди первоочередных задач, поставленных президентом перед руководством Тверской области, - ликвидация задолженности предприятий по зарплате. В регионе еще есть такая проблема, но губернатор заверил, что ситуация находится на особом контроле. 
 

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