Госдума призвала мир осудить провокации Украины в Керченском проливе

Госдума призвала парламенты мира осудить украинскую провокацию в Керченском проливе. Депутаты сегодня, 4 декабря, приняли соответствующий текст обращения, в котором попросили всех здравомыслящих политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности.

Виновником обострения ситуации парламентарии назвали президента Украины Петра Порошенко, который, по их мнению, катастрофически теряет рейтинг у избирателей.

Среди адресатов обращения - не только парламенты европейских государств, но и «Большая двадцатка», ОДКБ, ОБСЕ, Европарламент. В ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил также разработать поправки, которые помогут упростить процедуру получения украинцами гражданства России. С такой инициативой ранее выступал президент РФ Владимир Путин.

«В приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери (для вступления в гражданство РФ - прим. ред.), и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов. Давайте этим вопросом займемся, чтобы был конечный результат», - сказал Володин.

Более лояльным режимом получения российского гражданства для украинцев Москва решила ответить Киеву, который на днях запретил въезд на Украину россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Двадцать пятого ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ. После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать в течение 30 дней.