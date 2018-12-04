Часть парковочных мест в центре столицы подорожает

Часть парковочных мест - примерно 5% от общего числа - подорожает с 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент транспорта и связи. Также с 15 декабря вступят в силу новые правила пользования платными парковками, разработанные исходя из загруженности улиц.

«Мы вынуждены подойти более детально к регулированию тарифов и правил и изменить работу городского парковочного пространства, опираясь на экспертные исследования и просьбы жителей», - сообщили в департаменте.

Так, как показали исследования, до 25% загруженности столичных парковок создают автомобили, занимающие парковочные места в течение бесплатных 15 минут. Это создает определенные трудности водителям, ищущим свободные места: многие в ожидании паркуются вторым рядом, другие вынуждены ездить кругами вокруг пункта назначения.

Так что на наиболее востребованных местах - внутри Садового кольца и в ряде точек рядом с Третьим транспортным кольцом, где наблюдается наиболее сильная загруженность парковок, - с 15 декабря тарифы изменятся.

Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час. На парковке с дифференцированным тарифом полчаса можно будет отстоять за 50 рублей, час - уже за 150. Внутри Бульварного кольца стоимость часа парковки составит 200 рублей.

На сегодняшний день самыми дорогостоящими остаются парковки в Москва-Сити, на Тверской, Арбате и Патриарших прудах, а также на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке - 380 рублей в час. На этих улицах парковки будут платными и в воскресенье.

Без изменений останутся лишь правила, по которым паркуются «резиденты» - те, кто прописаны рядом с парковочными местами и имеют абонементы.

