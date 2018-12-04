Ушаков поделился деталями беседы Путина и Трампа на G20

Помощник президента РФ Юрий Ушаков поделился деталями краткой беседы главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом «на ногах», которая состоялась на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Ушаков уточнил, что Трамп подошел к Путину, после чего состоялся разговор, о котором российский президент «уже рассказал». По его словам, стороны обсуждали ситуацию в Керченском проливе.

«Президент США внимательно выслушал нашу аргументацию», - подчеркнул Ушаков.

Он отметил, что тема возможного визита Путина в Вашингтон не затрагивалась, уточняет ТАСС.

Ранее Путин во время пресс-конференции на саммите G20 рассказал о краткой беседе с Трампом «на ногах». Полноформатная встреча обоих лидеров должна была состояться 1 декабря. Ожидалось, что стороны проведут беседу тет-а-тет, которая будет длиться около 20 минут.

Однако вечером 29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в июне 2019 года на саммите «Большой двадцатки» в Японии.