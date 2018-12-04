Порошенко рассказал, что может помешать президентским выборам на Украине

Петр Порошенко заявил, что единственное, что может помешать президентским выборам состояться 31 марта 2019 года, - это «открытая вооруженная наземная агрессия».

«Я как президент гарантирую, что они (выборы - прим. ред.) пройдут именно в этот день. Единственное, что этому может помешать, - это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», - цитирует Порошенко «Интерфакс».

Ранее украинский президент ввел военное положение в стране. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать один месяц. Введению военного положения на Украине предшествовал инцидент в Керченском проливе. Три корабля ВМСУ вторглись в российские территориальные воды. Их задержала погранслужба РФ.

Президент России прокомментировал случившееся, назвав инцидент в Керчи провокацией Петра Порошенко. Глава РФ не исключил, что украинский лидер ввел военное положение для переноса президентских выборов, намеченных на март 2019 года.

Военное положение на Украине обсудят эксперты в программе «Открытый эфир». Смотрите новый выпуск 4 декабря в 21:35 на «Звезде».