В деле о смерти футболиста Ломакина появились новые подробности

Причиной смерти полузащитника молодежной футбольной команды московского «Локомотива» Алексея Ломакина стали инсульт и переохлаждение. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело погибшего Ломакина было обнаружено в воскресенье, 2 декабря, на юге Москвы. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть спортсмена.

Ранее сообщалось, что 30 ноября Ломакин уехал из дома на медицинские процедуры. Он остался в ДЦ ФК «Локомотив» на ночь, а после перестал выходить на связь. Последним, кто с ним общался, был его друг Иван, с которым футболист ехал в такси и распивал алкогольные напитки.

Ломакин был воспитанником академии «Локомотива» и выступал за молодежную команду клуба с 2018 года.