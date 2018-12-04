На МКС поселился говорящий робот

На МКС начал работу говорящий робот с искусственным интеллектом.

Аппарат активировал астронавт Александр Герст. Устройство носит имя Саймон. Предполагается, что похожий на мяч робот будет свободно парить внутри станции и помогать экипажу. Правда, не столько делом, сколько словом. Основная его функция - отвечать на вопросы и быстро находить информацию. Саймон может поддержать беседу, развлечь загадками, рассказать анекдот и даже поговорить по душам.

Если эксперимент пройдет успешно, такой помощник может стать прародителем нового класса устройств для использования не только в космосе.

Ранее к работе на станции приступил и новый экипаж. Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн прибыли на орбиту накануне и пробудут там 194 дня. Запланированы десятки научных экспериментов.

