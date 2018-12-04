УПЦ оспорит необоснованные обвинения СБУ в адрес своих священников

Украинская православная церковь Московского патриархата будет оспаривать необоснованные обвинения СБУ в адрес своих священнослужителей, которых подозревают в разжигании межрелигиозной вражды. Об этом заявил председатель юридического отдела протоиерей Александр Бахов.

По его словам, силовики, которые проводят обыски, действуют по указанию свыше, чтобы заставить священников участвовать в так называемом «Объединительном соборе». Именно на нем должен завершиться процесс автокефалии.

Случаи давления на представителей канонической Украинской православной церкви в последнее время участились. Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ вызывают священников на допросы и проводят обыски в храмах.