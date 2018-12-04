Умер актер из сериалов «След» и «Универ»

В одной из московских больниц от последствий тяжелого инсульта на 50-м году жизни умер актер театра-школы «Образ» Виталий Ендовицкий, сообщает RT. Инсульт случился у актера в конце ноября, Виталий был срочно госпитализирован, однако врачи оказались бессильны.

Виталий Ендовицкий родился в Воронеже. В 1995 году, после окончания Воронежского института искусств переехал в Москву. Известен как сериальный актер: он снялся в таких лентах, как «Свидетели», «Карпов», «След», «Маруся», «Катина любовь», «Следаки» и «Универ».

