Декабрь порадует россиян шестидневной рабочей неделей

Последняя рабочая неделя уходящего года будет для россиян шестидневной и продлится с 24 декабря по 29 декабря.

Как сообщили в Роструде, изменения в рабочую неделю внесены для того, чтобы предстоящие выходные дни не прерывались.

«С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались», - говорится в сообщении.

При этом россиян ждут десятидневные новогодние каникулы, которые начнутся с 30 декабря 2018 года и продлятся до 8 января 2019 года включительно.

Вместе с тем в ведомстве уточнили, что внесены и другие изменения в соответствии с постановлением правительства «О переносе выходных дней в 2019 году», а именно с субботы, 5 января, на четверг, 2 мая. И с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая.