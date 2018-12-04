Во Франции введен полугодовой мораторий на повышение топливных налогов

Во Франции введен шестимесячный мораторий на повышение налогов на топливо. Об этом заявил в интервью Le Monde премьер-министр республики Эдуар Филипп.

«Надо быть слепым или глухим, чтобы не видеть гнев народа», - заявил он.

Ранее сообщалось, что так называемые протесты «желтых жилетов» начались в ноябре, после того как стало известно о повышении цен на топливо. Протестующие перекрывали магистрали, а наиболее радикально настроенные жгли магазины и автомобили. Протест в минувшие выходные вылился в настоящий апокалипсис: от коктейлей Молотова пострадали десятки полицейских. Очевидно, кадры горящих блюстителей порядка и побудили руководство Франции обратить внимание на «гнев народа».

Кроме налогов, правительство Французской Республики решило отложить до лучших времен ужесточение правил прохождения техосмотра (было запланировано на 2019 год) и увеличение тарифов на электроэнергию.

