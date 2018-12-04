Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в колонии, где сидит Цеповяз

Генеральная прокуратура потребовала от начальника Управления ФСИН по Амурской области навести порядок в колонии № 3, где отбывает наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз.

«Начальнику регионального УФСИН было внесено представление на устранение нарушений закона», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Представление было сделано после того, как в Сети появились фото, на которых, по словам Куренного, «Цеповяз и шашлыки жарит, и крабов ест, и пчел опекает всячески».

«Мы неоднократно проводили проверку в колонии № 3. Действительно, был установлен факт совершения должностными лицами действий в интересах Цеповяза», - заявил Куренной на интернет-канале «Эфир» Генпрокуратуры.

Также он сказал, что по фактам нарушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Вячеслав Цеповяз был приговорен в 2013 году к 20 годам лишения свободы как активный член банды Сергея Цапка, долгие годы орудовавшей в станице Кущевской Краснодарского края. На счету «цапков» 19 убийств, например жестокая расправа над семьей фермера Сервера Ахметова, в ходе которой были убиты 12 человек, в том числе и дети. Именно после этой расправы банда Цапка была арестована.

