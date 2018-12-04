Опубликованы первые кадры с места взрыва квартиры в Подмосковье
По данным СКР Подмосковья, в результате инцидента погибла женщина. Еще трое человек были госпитализированы.
Телеканал «Звезда» публикует первые кадры с места взрыва в жилом доме в Подмосковье. В результате инцидента в городе Куровское погибла женщина. Еще три человека с тяжелыми травмами были доставлены в реанимацию.
Уточняется, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже здания. На кадрах показана работа сотрудников спецслужб, а также сама квартира, где произошел инцидент.
В результате ЧП пожара не последовало. Также отсутствуют сильные разрушения.
Эвакуация жителей не проводилась. В настоящее время сотрудники полиции осматривают место происшествия и проверяют всю поступающую информацию.
По данным СКР Подмосковья, взорвавшийся предмет похож на гранату.