Опубликованы первые кадры с места взрыва квартиры в Подмосковье

Телеканал «Звезда» публикует первые кадры с места взрыва в жилом доме в Подмосковье. В результате инцидента в городе Куровское погибла женщина. Еще три человека с тяжелыми травмами были доставлены в реанимацию.

Уточняется, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже здания. На кадрах показана работа сотрудников спецслужб, а также сама квартира, где произошел инцидент.

В результате ЧП пожара не последовало. Также отсутствуют сильные разрушения.

Эвакуация жителей не проводилась. В настоящее время сотрудники полиции осматривают место происшествия и проверяют всю поступающую информацию.

По данным СКР Подмосковья, взорвавшийся предмет похож на гранату.