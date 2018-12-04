Находящиеся в Черном море корабли и катера погранслужбы Украины приведены в боеготовность

Все корабли и катера погранслужбы Украины были приведены в боевую готовность. Причиной тому - инцидент в Черном море, а также введение Киевом военного положения. Практически все они в настоящее время находятся в море, сообщил глава Госпогранслужбы страны Петр Цигикал.

«Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море», - заявил он в эфире телеканала UATV.

Вместе с тем Цигикал подчеркнул, что было создано также морское региональное управление. Ранее стало известно, что в боеготовность приведены сотрудники Службы безопасности и соединения, а также части Вооруженных сил Украины. Президент Украины Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, несмотря на то что указ это предусматривает.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключал, что само решение о введении военного положение в ряде областей Украины потенциально может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

Между тем ранее Порошенко заявил, что Украина намерена подать иск в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.