На Сицилии задержали предполагаемого главаря коза ностра

На Сицилии в ходе спецоперации в рамках расследования дела о новом «куполе» (руководстве) местной мафии коза ностра задержано не менее 46 человек, в том числе предполагаемый главарь «купола», 80-летний Сеттимино Минео. Его также считают «хранителем сокровищ» коза ностра. В сообщении говорится, что речь может идти о новом руководстве мощной сицилийской мафии.

Сеттимино Минео, полагают следователи, взял под свой контроль большую часть коза ностра, после того как был арестован крестный отец Тото Риина. Сам Минео неоднократно отбывал тюремные сроки, в том числе и за убийство судьи Джованни Фальконе. Также следователи предполагали, что «купол» - генеральный совет мафии - в последние годы не собирался.

Интересно, что никто не знает, как выглядит реальный крестный отец коза ностра, Маттео Мессина Денаро. Он десятилетия находится в розыске и считается самым разыскиваемым преступником Италии.

