В США самолет на огромной скорости врезался в детский центр и взорвался: видео

Мощный взрыв произошел в американском городе Форт-Лодердейл во Флориде в результате крушения легкомоторного самолета. Инцидент произошел еще 1 декабря и попал на камеры видеонаблюдения.

В ролике показано, как самолет на огромной скорости врезается в здание центра терапии для детей с аутизмом. После этого воздушное судно взрывается, в результате чего образуется огромное огненное облако.

Кадры были опубликованы на YouTube. Согласно сообщениям ряда СМИ, в результате инцидента погибли двое человек, находившихся на борту самолета. Всех, кто был в центре терапии, эвакуировали.

В настоящее время ведется расследование произошедшего. Все обстоятельства устанавливаются.