В США самолет на огромной скорости врезался в детский центр и взорвался: видео
В результате инцидента, по данным ряда СМИ, погибли двое человек.
Видео: PalmBeachPost, YouTube
Мощный взрыв произошел в американском городе Форт-Лодердейл во Флориде в результате крушения легкомоторного самолета. Инцидент произошел еще 1 декабря и попал на камеры видеонаблюдения.
В ролике показано, как самолет на огромной скорости врезается в здание центра терапии для детей с аутизмом. После этого воздушное судно взрывается, в результате чего образуется огромное огненное облако.
Кадры были опубликованы на YouTube. Согласно сообщениям ряда СМИ, в результате инцидента погибли двое человек, находившихся на борту самолета. Всех, кто был в центре терапии, эвакуировали.
В настоящее время ведется расследование произошедшего. Все обстоятельства устанавливаются.