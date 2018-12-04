Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о защите детей от колумбайн-сообществ

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении проект закона, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу блокировке будет подлежать информация, направленная на вовлечение лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, в осуществление противоправных действий, которые представляют угрозу для их жизни или здоровья, а также контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья.

Принятый законопроект обязывает хостинг-провайдеров немедленно ограничить доступ к интернет-ресурсу в случае бездействия владельца сайта.

Колумбайн-сообщества распространяют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые весной 1999 года устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (США, штат Колорадо). Жертвами кровавого инцидента тогда стали 13 человек.

Напомним, 5 сентября этого года в подмосковной Ивантеевке учащийся местной школы 2002 года рождения, вооруженный пневматическим оружием, устроил стрельбу, напал на учительницу и разбросал в классе дымовые шашки. Позже выяснилось, что совершивший атаку юноша был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда.